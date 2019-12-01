Sheinbaum presume alta audiencia del programa México Canta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 14:34:13

Ciudad de México, a 5 de septiembre 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presumió los niveles de audiencia que el programa “México Canta”, organizado por su administración, ha tenido a nivel nacional y en Estados Unidos.

“Ha sido algo muy bonito, la verdad. Cerca de cuatro millones lo han visto solo en México. Muy bonito, y además es el reconocimiento a muchos jóvenes dedicados a la música, al canto”, señaló la mandataria mexicana.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal destacó que el concurso busca promover la paz y alejar a los jóvenes de las adicciones.

“El que las canciones no tienen que llevar mensajes de violencia o de drogas. Y el hermanamiento entre los jóvenes de familias mexicanas que están del otro lado y las familias mexicanas acá”, resaltó la gobernante.

Por su parte, Alfonso Suárez del Real, asesor político de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia, afirmó que “México Canta” desbancó en parte del sur de Estados Unidos, a “los programas tradicionales dominicales”.