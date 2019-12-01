Sheinbaum presenta plan de 12 pasos para el IMSS; destaca aumento salarial y mejoras en atención médica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 13:45:19

Ciudad de México, a 27 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó un plan de 12 acciones para mejorar las condiciones laborales del personal y fortalecer los servicios médicos de la institución.

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, mencionó durante su participación en la conferencia de prensa de la mandataria mexicana, que dicha estrategia tiene que concretarse en un plazo máximo de 120 días, entre el 27 de octubre al 24 de febrero de 2027.

Además, detalló que la aplicación del plan supondrá una inversión adicional de 11 mil 745 millones de pesos, que el organismo prevé financiar mediante ahorros, nuevos esquemas de contratación y mejoras en sus procesos de adquisición.

Entre las medidas anunciadas por el titular del IMSS se encuentran: