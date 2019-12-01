Ciudad de México, a 27 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó un plan de 12 acciones para mejorar las condiciones laborales del personal y fortalecer los servicios médicos de la institución.
Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, mencionó durante su participación en la conferencia de prensa de la mandataria mexicana, que dicha estrategia tiene que concretarse en un plazo máximo de 120 días, entre el 27 de octubre al 24 de febrero de 2027.
Además, detalló que la aplicación del plan supondrá una inversión adicional de 11 mil 745 millones de pesos, que el organismo prevé financiar mediante ahorros, nuevos esquemas de contratación y mejoras en sus procesos de adquisición.
Entre las medidas anunciadas por el titular del IMSS se encuentran:
- Incremento salarial a trabajadores del 8 por ciento
- Basificación: 10 mil 939 trabajadores.
- Contratación: dos mil 500 médicos especialistas.
- Incorporación de 100 equipos médicos de alta tecnología
- Adquisición de dos mil 917 equipos médicos para cada servicio
- Renovación de 18 mil 16 camillas y camas nuevas.
- Instalaciones y mantenimiento permanente de la infraestructura del instituto.
- Garantizar los Insumos y material de curación y medicamentos
- Garantizar el surtimiento de recetas
- Abatimiento del rezago quirúrgico: realizar un total de 31 mil 701 cirugías mediante jornadas y durante los fines de semana.
- Evitar el cierre de agendas por el fin de año.
- Fortalecer los servicios de atención de urgencias.