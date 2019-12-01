Sheinbaum presenta plan de 12 acciones para fortalecer al ISSSTE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 12:25:57

Ciudad de México, 3 de noviembre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se implementará el programa emergente de 12 acciones en 120 días para fortalecer el sistema de salud, el cual ya está puesto en marcha en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que próximamente también se llevará al IMSS Bienestar.

“Vamos avanzando (...) Es muy importante que la gente sepa que ya llegó un equipo, que están en mejores condiciones todos los hospitales, centros de salud, que se inaugura un hospital”, puntualizó la mandataria mexicana.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, detalló que con la estrategia de 12 acciones en 120 días:

Se concluirán obras: En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca; Hospital General de Chetumal, Quintana Roo; Hospital General “Vasco de Quiroga” en Morelia, Michoacán; la Clínica de Medicina Familiar de Naucalpan, Estado de México; las Unidades de Medicina Familiar de Arcelia, Guerrero, de Jiquilpan, Michoacán, y de Paracho, Michoacán. Iniciarán obras: Rehabilitación integral de la Clínica Hospital de Gómez Palacio, Durango, del Hospital Regional de Culiacán, Sinaloa, y del Hospital General “Darío Fernández”, en la Ciudad de México. Y la construcción de los Centros de Salud con Servicios Ampliados en Villahermosa, Tabasco, y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se construirán 100 nuevos consultorios ISSSTE que integrarán el Servicio Universal de Salud (SUS). Continuarán y se profundizarán las obras de rehabilitación integral del Hospital “Fernando Ocaranza” de Hermosillo, Sonora; de la Clínica Hospital de Chilpancingo, Guerrero; Hospital General de Cancún, Quintana Roo; los Centros de Salud de Servicios Ampliados de Rincón de Romos, Aguascalientes y de Texcoco, Estado de México; la Clínica Hospital de Cherán, en la Meseta P’urhépecha de Michoacán; el Hospital General de Tlatelolco, Ciudad de México; la Clínica Geriátrica de Acapulco, Guerrero, y la Clínica Hospital de Pachuca, Hidalgo. Contratación de mil 710 médicos especialistas, 502 enfermeras y 250 médicos generales. Conclusión de la rehabilitación y equipamiento de 55 quirófanos. Mantenimiento: Adquisición de 75 equipos electromecánicos, mantenimiento de 5 mil equipos de aire acondicionado, de 130 plantas de emergencia, de 87 elevadores y sustitución de 21. Adquisición de 130 equipos de alta tecnología para 103 unidades médicas: Serán 69 tomógrafos, 53 mastógrafos, un acelerador lineal y siete resonadores magnéticos. Abasto de medicamento: Mantener el porcentaje de abasto general al 97 por ciento, al 95 por ciento en todas las unidades médicas y al 100 por ciento de receta electrónica en las unidades médicas. Remodelación de 64 Salas de Urgencias: Remodelaciones y compra de equipamiento con 213 carros rojos con desfibrilador, 485 mesas Pasteur, 701 monitores de signos vitales y 840 sillas cama para familiares. Habilitación de 50 consultorios de atención continua dentro de las unidades. Eliminación del trámite previo de vigencia de derechos. E implementación del protocolo de atención prioritaria a poblaciones vulnerables. Abatir rezagos quirúrgicos, particularmente en operaciones de hernias, vesícula, cataratas, próstata, rodilla y operaciones de mínima invasión. Duplicar el número de consultas de telemedicina.

Además, informó que, de 2025 a 2026, se han adquirido 710 nuevas ambulancias que sustituyen a 486, 2 mil 275 camas eléctricas para hospitalización, 927 camillas radiotransparentes para salas de urgencias, 330 camas para unidades de cuidados intensivos, 166 equipos de rayos X de alta gama, mil sillones reposet para salas de urgencias, 70 autoclaves, 243 electrocardiógrafos, 13 robots quirúrgicos: 9 Da Vinci, 4 Rosa y 1 acelerador lineal. Además se han rehabilitado y equipado 121 quirófanos, 47 quirófanos nuevos, 5 cuartos azules y 879 equipos nuevos de telemedicina.

Asimismo, se han incorporado 4 mil 78 especialistas, 7 mil 605 trabajadores basificados, 51 mil 173 trabajadores han sido renivelados y 20 mil 917 trabajadores fueron beneficiados con la ampliación voluntaria de su jornada laboral de 6 a 8 horas. Se construyeron cinco nuevos hospitales en Torreón, Tlajomulco, Acapulco, Tampico y Cuernavaca, Morelos, se abrieron 12 nuevas unidades de Medicina Familiar y 133 nuevos consultorios.