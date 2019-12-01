Sheinbaum pone en marcha Jornada Nacional de Lectura y llama a cambiar celulares por libros

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2026.- Con un llamado a recuperar el hábito de la lectura y reducir el tiempo frente a los dispositivos móviles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso en marcha la Jornada Nacional de Lectura, iniciativa con la que busca fomentar la imaginación y acercar a las nuevas generaciones a los libros.

El arranque se realizó en la Escuela Secundaria Técnica No. 2 “Corregidora de Querétaro”, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, donde la mandataria compartió con estudiantes la lectura de un fragmento de Canek, obra del escritor Ermilo Abreu Gómez.

Durante la actividad, Sheinbaum destacó la palabra “inmensidad”, presente en el texto, para invitar a las y los jóvenes a descubrir el mundo más allá de las pantallas y reconocer en la lectura una oportunidad para ampliar sus conocimientos e imaginación.

La presidenta también exhortó a los estudiantes a utilizar los teléfonos celulares de manera responsable y aprovechar los espacios escolares para fortalecer la convivencia directa, el intercambio de ideas y las actividades compartidas, sin que la comunicación dependa de los dispositivos electrónicos.

La jornada se desarrolla en el contexto de la entrada en vigor del acuerdo que establece medidas para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el uso responsable y seguro de dispositivos digitales personales y tecnologías de aprendizaje en los planteles públicos y particulares del Sistema Educativo Nacional.

En el evento estuvieron presentes el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II.