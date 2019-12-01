Sheinbaum pide cambiar presupuesto del PJ; quiere destinar el recurso a universidades e INAH

Ciudad de México, a 11 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Cámara de Diputados que reoriente los 15 mil millones de pesos que pidió de aumento el antiguo Poder Judicial de la Federación (PJF) y propuso que dicho recurso se destine a universidades y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

"Que bajan del Poder Judicial y pues se puede poner en el Instituto Nacional de Antropología, en algunas universidades que también salieron bajo sus presupuestos y por ejemplo inversión más inversión para proyectos de infraestructura o salud o educación o los principales derechos del pueblo de México. Eso quería aclarar porque parece que nosotros enviamos un presupuesto más alto del poder judicial y no fue así", mencionó.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana explicó que dos meses antes de salir los antiguos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enviaron el presupuesto con 15 mil millones de pesos adicionales, y dijo que esta misma propuesta fue enviada por los actuales ministros.

"Los anteriores ministros enviaron su presupuesto, si se acuerdan hace como dos meses más o menos y ahí viene un incremento en el presupuesto del Poder Judicial bastante alto, son como 15 mil millones de pesos adicionales, (pero) los nuevos ministros no corrigieron ese presupuesto", comentó la jefa del Ejecutivo federal.

Por dicha razón, la gobernante pidió a la Comisión de Presupuesto, y al Congreso para que bajen el presupuesto del PJF, bajo el argumento de que sus salarios no van a ser tan altos.

"Porque como ya los salarios no van a ser tan altos, ya va a haber una política de austeridad, pues que se disminuya el presupuesto del Poder Judicial y esos 15 mil millones de pesos que se reorienten ahí donde hay pues mayor necesidad", destacó la presidenta Sheinbaum.