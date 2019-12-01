Sheinbaum pide a EEUU no criminalizar la migración, tras otra muerte de mexicano relacionada con ICE

Sheinbaum pide a EEUU no criminalizar la migración, tras otra muerte de mexicano relacionada con ICE
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 13:34:10
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Ciudad de México, a 16 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo le exigió a Estados Unidos no “criminalizar” la migración y respetar los derechos humanos, luego de que otro ciudadano mexicano perdió la vida al ser arrollado durante un operativo migratorio en Florida.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana declaró que si alguien comete un crimen debe ser perseguido, pero emigrar no debe considerarse algo criminal de facto.

“Si hay alguna persona que haya cometido algún delito, pues debe de perseguirse. Pero la migración no debe criminalizarse per se. Si hay una persona que por razones migratorias, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, debe ser deportada, pues que se haga en el marco del respeto a los derechos humanos”, manifestó la jefa del Ejecutivo federal.

Sobre el caso del fallecimiento ocurrido en Florida, la gobernante indicó que fue informada por el canciller Roberto Velasco y adelantó que intentan identificar al connacional, ya que su identidad permanece desconocida.

Por último la presidenta Sheinbaum insistió en pedir a las autoridades estadounidenses “respeto” a los derechos humanos y “colaboración” con los países de origen, al tiempo que subrayó que su Gobierno no está “de acuerdo” con la política migratoria de la Casa Blanca.

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