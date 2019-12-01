Sheinbaum participa en campaña ciudadana para reunir gasolina destinada a Cuba

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se incorporó a una iniciativa de apoyo a Cuba que busca reunir recursos para enviar 40 mil litros de gasolina a la isla, mediante una campaña impulsada por la Liga Cultural Antifascista (LCA).

La organización dio a conocer la participación de la mandataria a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía en la que aparece mostrando una de las estampas coleccionables de la campaña, acompañada por el escritor Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE).

La iniciativa, denominada “Un litro de gasolina para Cuba”, consiste en la adquisición de estampas elaboradas por artistas, con una aportación de 25 pesos por pieza, cantidad que los organizadores equiparan al costo de un litro de combustible. La meta es reunir los recursos necesarios para alcanzar los 40 mil litros.

La LCA agradeció la participación de Sheinbaum y sostuvo que la campaña pretende respaldar a la población cubana ante las restricciones económicas y energéticas que enfrenta el país. También retomó una referencia al expresidente Lázaro Cárdenas sobre la relación histórica entre México y Cuba.

De acuerdo con la convocatoria, las estampas pueden adquirirse en librerías del Fondo de Cultura Económica ubicadas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con el propósito de ampliar la participación ciudadana y avanzar en la recaudación.