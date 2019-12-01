Sheinbaum ordena implementación de plan de seguridad en Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 08:38:58

Ciudad de México, a 16 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheibaum Pardo ordenó la creación e implementación de un plan para fortalecer a la policía de Morelos, reforzar la presencia de la Guardia Nacional en el estado y conformar un equipo especial “para la identificación de generadores de violencia vinculados con grupos de la delincuencia organizada”.

La gobernante detalló que para los 36 ayuntamientos de Morelos hay alrededor de mil policías estatales, la cual, a su consideración es una cifra insuficiente.

“Imagínense cuántos por municipio, entonces les planteé en el Gabinete que trabajemos con la gobernadora para ver a dónde queremos llegar con la Policía Estatal”, agregó la mandataria mexicana.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal reveló que el pasado 15 de octubre, la gobernadora de la entidad, Margarita González, estuvo presente en la reunión del Gabinete de Seguridad federal.

Además, indicó que en el encuentro se abordó el tema de la liberación de David Villagrán, alias “El Güero Gym”, ocurrida el pasado lunes.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum descartó la necesidad de que se aplique un plan integral, como se hace en Michoacán.