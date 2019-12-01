Sheinbaum ordena divulgar archivos sobre investigaciones contra Rocha Moya

Sheinbaum ordena divulgar archivos sobre investigaciones contra Rocha Moya
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 11:27:02
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Ciudad de México, a 9 de julio 2026.- Por orden de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) liberó parcialmente la reserva de cinco años de todos los archivos competentes a las investigaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En ese sentido, durante la conferencia “Derecho de Réplica”, la cual fue encabezada por la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, la Administración federal presentó tres documentos relacionados con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos contra el mandatario estatal y otros nueve funcionarios ligados a Morena.

Cabe señalar que lo único que no se hizo de carácter público fueron las notas diplomáticas vinculadas con expedientes judiciales.

Según los documentos publicados, el 28 de abril de 2026 Estados Unidos solicitó la detención provisional de diez ciudadanos mexicanos relacionados con una acusación presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, entre ellos Rocha Moya y el senador morenista Enrique Inzunza.

La acusación sostiene que los señalados habrían colaborado con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa y participado en una conspiración para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, aparte de delitos relacionados con armas.

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