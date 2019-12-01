Sheinbaum opina sobre salida de Adán Augusto de coordinación de Morena en el Senado

Ciudad de México, a 2 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre la renuncia del senador Adán Augusto López Hernández, a la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República.

Durante su conferencia de prensa matutina desde la Cineteca del Bosque de Chapultepec, la mandataria mexicana indicó que dicha decisión fue tomada por el legislador morenista.

“Le informó a la Secretaría de Gobernación hace unos días, y sabíamos pues que se integraba al trabajo territorial de Morena. Entonces, le informó a la Secretaría de Gobernación y tomaron la decisión, entiendo que ayer… Es una decisión de él, y pues siempre va a ayudar”, apuntó la jefa del Ejecutivo federal.

En la previa López Hernández anunció su salida del GP de Morena en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, por lo que, en consecuencia, dejó también su cargo en la Presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Durante el segundo día de la Reunión Plenaria de los senadores de Morena, el legislador tabasqueño argumentó que se dedicará a fortalecer la unidad dentro del partido, labor para la cual requiere tiempo completo.

“He tomado la decisión de retirarme de la coordinación del Grupo Parlamentario, y como soy un político profesional al que le gusta asumir retos, he cumplido ya con algunas de las tareas que teníamos aquí asignadas, ahora voy a ir a trabajar por todo el país, a fortalecer al movimiento rumbo a la elección del 2027″, el político tabasqueño.