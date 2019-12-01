Sheinbaum opina sobre rechazo de su reforma electoral: "no hay que traicionar al pueblo", expresa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 14:18:28
Ciudad de México, a 12 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio su opinión sobre el rechazo a su iniciativa de reforma electoral en la Cámara de Diputados y aseveró que no “no hay que traicionar al pueblo”.

En ese sentido, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana dijo que, “quedó muy claro, no podemos perder de vista” a quienes votaron en contra de la reforma electoral: PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y algunos del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Además, comentó que no se trata de castigar o de aplicar purgas a quienes no están de acuerdo, “hay libertad, pero 99 por ciento de legisladores de Morena votaron a favor” y también diputados petistas y del Verde.

Igualmente, señaló que no es una derrota el que no se haya aprobado la reforma y comentó que ella simplemente se rige por los principios de la Cuarta Transformación (4T).

“No es una derrota, yo estoy muy satisfecha. Todo lo contrario, la gente sabe que uno no está dispuesto a negociar todo; no promovemos privilegios. En este caso no mentí, nunca robo y no traiciono, no se nos olvida cuál es el objetivo de la transformación”, indicó la jefa del Ejecutivo federal.

