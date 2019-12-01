Sheinbaum opina sobre polémica del ministro Hugo Aguilar: “servidores públicos deben mantener una actitud de humildad”

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que todos los servidores públicos siempre deben mantener “una actitud de humildad”.

“Yo creo que es muy loable que haya sacado esta publicación y pues es muy importante que, todos los que somos parte del servicio público, pues hay siempre que mantener una actitud de humildad”, consideró la mandataria mexicana.

Lo anterior, al ser cuestionada sobre la polémica que rodea al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, quien fue captado en video mientras dos colaboradores le limpiaban los zapatos en la ciudad de Querétaro.

Además, durante su conferencia de prensa desde Morelia, Michoacán, indicó que el togado ya pidió una disculpa y dio su versión de los hechos y es él quién tiene que explicar la situación, porque “se pueden cometer errores”.

“Malo sería que no hubiera dicho nada. Uno puede cometer errores, ofrecer disculpas, es decir, pues no fue mi intención, ocurrió esto, pasó esto en este momento y ofrezco disculpas, y explico qué fue lo que pasó. Malo sería que él no hubiera dicho nada”, afirmó la jefa del Ejecutivo federal.

Cabe señalar que, tras el incidente, el ministro presidente publicó un comunicado en el que explicó que una de sus colaboradoras derramó algo de café en sus zapatos, por lo que decidió limpiarlos y dijo que todas versiones que circulan en medios son “ajenas a la realidad”.

“Un incidente esta mañana se ha difundido con mensajes ajenos a la realidad… A mi compañera, directora de Comunicación Social, se le cayó café y nata. No nos dimos cuenta que me había salpicado en el zapato y cuando ella se percata, trató de resolver la situación. Esto me tomó por sorpresa y es el momento que ahora se difunde. A Amanda Pérez, agradezco su gesto. En cuanto me percaté le pedí que no continuara. Aún así, le ofrezco una disculpa y le reitero mi respeto”, expuso Aguilar Ortiz.