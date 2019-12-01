Sheinbaum opina que es “pura politiquería” denuncia contra hijo de AMLO por huachicol fiscal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 11:52:13

Ciudad de México, a 8 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "pura politiquería", la denuncia por huachicol fiscal en contra de Andrés Manuel López Beltrán, que interpuso el diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring Casar.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal comentó que el legislador panista es una persona conocida por su corrupción.

"Eso lo verá la Fiscalía, no nos corresponde a nosotros. Es pura politiquería de uno de los personajes conocidos por su corrupción quien hace la denuncia. Y un día les platicó porque fui Jefa de Gobierno, podemos platicar", dijo la mandataria mexicana.

Ante la pregunta de si se debería abrir una investigación al respecto contra el hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernante se limitó a decir que ante cualquier acusación se deben presentar pruebas.

"Tiene que haber pruebas, porque es muy fácil acusar, pero construir una carpeta de investigación con las pruebas suficientes para demostrar que hay alguna persona involucrada, cualquiera, puede ser funcionario público o no", comentó la presidenta Sheinbaum.

Por otra parte, indicó que en todas las denuncias que haya en el tema de huachicol fiscal, habrá cero impunidad y "tope hasta donde tope".