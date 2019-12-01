Sheinbaum niega nuevo descarrilamiento del Tren Interoceánico: "fue un incidente", asegura

Sheinbaum niega nuevo descarrilamiento del Tren Interoceánico: "fue un incidente", asegura
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 14:19:13
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Ciudad de México, a 16 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo negó que se registrara un nuevo descarrilamiento del Tren Interoceánico, el pasado 15 de julio en Oaxaca y calificó el hecho como “un incidente”.

“Más que descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente”, sostuvo la mandataria mexicana.

En la previa, se registró un accidente ferroviario en la Línea Z del Tren Interoceánico, donde una locomotora y varios vagones de carga se salieron parcialmente de la vía.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que el incidente fue reportado por la Secretaría de Marina (Semar), que es la dependencia encargada del funcionamiento de proyecto ferroviario.

Por su parte, la Marina reportó que el accidente no dejó personas lesionadas ni pérdidas humanas y se activaron los protocolos de seguridad para retirar la locomotora y los vagones involucrados, además de liberar la vía para mantener la operación ferroviaria.

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