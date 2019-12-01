Sheinbaum mantiene postura de México sobre captura de Maduro e intervención de EEUU en Venezuela

Sheinbaum mantiene postura de México sobre captura de Maduro e intervención de EEUU en Venezuela
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 08:14:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 5 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mantuvo su postura y rechazó la detención de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, a manos del gobierno de Estados Unidos.

"La posición de México ante una intervención es clara. A raíz de los hechos recientes en Venezuela, donde el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como la pérdida de vidas humanas, México reafirma un principio que no es nuevo y no admite ambigüedades”, declaró la jefa del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana recalcó que por términos constitucionales, el país rechaza la intervención internacional en asuntos internos de otros países.

“Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países", agregó la gobernante.

Además, la presidenta Sheinbaum recordó que en Latinoamérica la historia marca que las intervenciones militares nunca han llevado a la democracia, “nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera”, sentenció.

“Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno", añadió la jefa de Estado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a menor de edad durante un baile en Celaya, Guanajuato
Ultiman a taxista en Morelia, Michoacán; hallan su cuerpo con visibles huellas de violencia
Ultiman a tiros a hombres en la “calle del juguete” en la Ciudad de México
Transportistas, comerciantes y visitantes viven momentos de pánico tras balacera en persecución entre Uriangato y Yuriria; hay cuatro detenidos
Más información de la categoria
Justicia de EEUU liga a Maduro con grupos criminales mexicanos y venezolanos
“Por ahora no tenemos pensado una llamada”: Claudia Sheinbaum tras amagos de Trump contra México
Ultiman a tiros a hombres en la “calle del juguete” en la Ciudad de México
Trasladan a Nicolás Maduro y su esposa a la Corte de Brooklyn en Nueva York
Comentarios