Sheinbaum llama a la población a tomar precauciones ante efectos de 'Simon'

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 07:49:09

Ciudad de México, a 10 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a los habitantes de todo el país, pero principalmente de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, a que tomen las precauciones necesarias ante el paso del huracán ‘Simon’, de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

A través de redes sociales, la mandataria detalló que de manera preventiva se activaron los planes de emergencia y apoyo de Marina y DN-III.

Igualmente, la jefa del Ejecutivo federal comentó que están preparadas las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Además, la gobernante instó a la población a a mantenerse informada mediante los canales oficiales, resguardarse y, en caso de habitar en zonas vulnerables, trasladarse a los refugios temporales habilitados.