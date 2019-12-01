Sheinbaum llama a entregar armas y fortalecer a las familias para construir la paz en México

Ciudad de México, a 9 de julio de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los avances del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, con el que se han retirado de circulación cerca de 40 mil armas, al sumar las entregadas de forma voluntaria y las aseguradas durante operativos del Gabinete de Seguridad.

Desde la Basílica de Guadalupe, convocó a las familias mexicanas a participar en esta estrategia y reforzar la convivencia como una herramienta para prevenir la violencia.

La mandataria exhortó a madres, padres y demás integrantes de las familias a mantener una comunicación cercana con niñas, niños y jóvenes, al señalar que la construcción de la paz comienza en los hogares. Asimismo, pidió a quienes tengan un arma en casa entregarla mediante el programa, con el objetivo de evitar accidentes o hechos violentos.

Sheinbaum también insistió en la necesidad de frenar el tráfico ilegal de armamento hacia México, al señalar que el 75 por ciento de las armas decomisadas por las autoridades provienen de Estados Unidos, por lo que consideró que la seguridad debe asumirse como una responsabilidad compartida entre ambas naciones.

Además, recordó que la estrategia de seguridad del Gobierno federal incluye acciones para atender las causas de la violencia, entre ellas la construcción de escuelas y espacios deportivos, el impulso a actividades culturales y recreativas, así como los Programas para el Bienestar y la generación de empleos.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que desde el inicio de la actual administración se han retirado de las calles casi 40 mil armas, al contabilizar las más de 11 mil entregadas de manera voluntaria y las 28 mil aseguradas durante operativos de seguridad.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que, con corte al 6 de julio, el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz ha recibido 11 mil 679 armas de fuego, entre ellas 6 mil 404 armas cortas, 3 mil 419 armas largas y mil 856 granadas, además de alrededor de 700 mil cartuchos.

En tanto, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que continúa el proyecto "Desarmar, intervenir, reconstruir", mediante el cual armas entregadas son transformadas en obras artísticas. Señaló que las tres piezas ganadoras de la convocatoria nacional serán colocadas en Morelos, Michoacán y Estado de México como símbolos de paz.

Finalmente, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, indicó que en la capital se han retirado mil 800 armas y 191 municiones, además de intercambiar 700 juguetes bélicos por juguetes didácticos que posteriormente serán sustituidos por libros. Añadió que estas acciones han contribuido a la disminución de los homicidios dolosos, al destacar que la ciudad registró en junio su nivel más bajo de este delito en los últimos 15 años.