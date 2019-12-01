Sheinbaum insta la ONU a enviar ayuda humanitaria a Cuba

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 13:18:55

Ciudad de México, a 23 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instó a organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a enviar ayuda humanitaria a Cuba tal y como la ha hecho su gobierno.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana recordó que la isla caribeña enfrenta una crisis humanitaria y energética debido al bloqueo petrolero que instauró Estados Unidos a principios de marzo.

Además, la jefa del Ejecutivo federal reivindicó “el derecho del cubano a su autodeterminación”.

En ese sentido llamó a resolver el conflicto con vías multilaterales.

“Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria. Y sí, reivindicamos, y siempre lo vamos a reivindicar, el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación, y que frente a cualquier conflicto lo que debe usarse son las vías multilaterales, Naciones Unidas, y que Naciones Unidas también debería enviar ayuda humanitaria”, señaló la gobernante.