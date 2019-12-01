Tierra Blanca, Veracruz, a 27 de noviembre de 2026.- La recuperación y aprovechamiento del gas natural producido en el campo Ixachi, en Veracruz, será reforzada con la puesta en marcha de una nueva planta y un gasoducto de 52 kilómetros, infraestructura inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la que se busca reducir la quema de este energético y mejorar su aprovechamiento.

La obra, desarrollada por Petróleos Mexicanos (Pemex), conecta el Campo Ixachi con la Estación de Recolección de Gas Playuela y permitirá procesar y transportar el gas que anteriormente no era aprovechado en su totalidad, disminuyendo las emisiones contaminantes y contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

Durante el acto, Sheinbaum destacó que su gobierno busca fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas, al tiempo que impulsa esquemas de participación mixta para desarrollar proyectos energéticos, bajo la prioridad de proteger a los trabajadores y mantener la soberanía nacional.

La mandataria señaló que, como parte de esta estrategia, se revirtió la reforma energética de 2013 y se estableció constitucionalmente la prioridad de Pemex sobre las empresas privadas. Asimismo, indicó que la deuda de la petrolera se redujo de 90 mil millones a 70 mil millones de dólares.

Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó que el gas transportado por el ducto, de 30 pulgadas de diámetro, será incorporado al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS), lo que también contribuirá al suministro energético de la CFE.

El director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, estimó que esta infraestructura y otras acciones permitirán reducir cerca de 95 por ciento el gas que actualmente no se aprovecha en el sur de Veracruz al cierre del año. Además, adelantó que continuarán los proyectos de infraestructura mediante asociaciones mixtas para incrementar la producción de condensado y gas.

La presidenta también anunció la inauguración de una planta similar en Tabasco, prevista para este sábado, como parte de las acciones encaminadas a recuperar el gas que se quema y fortalecer la capacidad energética del país.

En tanto, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, reiteró la disposición de su administración para colaborar con el Gobierno federal y el sector privado en el desarrollo de proyectos que impulsen la economía nacional.