Sheinbaum inaugura Hospital Oncológico para la Mujer en la CDMX; atenderá 500 mil mujeres al año

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 14:24:54

Ciudad de México, 9 de marzo de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México del IMSS-Bienestar, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, el cual comenzará operaciones este lunes con el objetivo de atender de manera gratuita a cerca de 500 mil mujeres al año.

El nuevo centro médico implementará el Modelo de Atención Integral de Cáncer de Mama, enfocado en la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento de pacientes.

Para su construcción y equipamiento se destinaron 221 millones de pesos, de los cuales 108 millones se invirtieron en obra y 113 millones en equipamiento.

Durante el acto inaugural, la mandataria destacó que el hospital cuenta con tecnología especializada para diagnóstico y tratamiento, incluyendo mastógrafos con interpretación mediante inteligencia artificial, áreas para biopsias, quirófanos y salas de quimioterapia.

“Es un hospital muy equipado; tiene integrado una parte de diagnóstico territorial con un equipo no invasivo, después los mastógrafos con interpretación con inteligencia artificial, tiene los quirófanos y también todas las salas de quimioterapia en caso de ser necesario. Lo más importante es que está garantizado que en 30 días inicia el tratamiento”, subrayó.

La presidenta explicó que el objetivo de este modelo es reducir los tiempos de atención médica, lo que permitirá mejorar las posibilidades de recuperación y salvar vidas. Además, anunció que este esquema será replicado en todas las entidades del país.

Sheinbaum recordó que el edificio donde hoy opera el hospital fue iniciado originalmente por la alcaldía Gustavo A. Madero, pero quedó abandonado.

Posteriormente fue rehabilitado durante la pandemia de COVID-19 con una donación de 100 millones de pesos de la empresa Grupo Modelo.

Finalmente, adelantó que la estrategia contempla que las imágenes de estudios médicos puedan ser revisadas en un Centro de Diagnóstico, lo que permitirá fortalecer la atención del cáncer de mama, otros tipos de cáncer que afectan a las mujeres y diversas enfermedades.