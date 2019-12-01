Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2026.- La puesta en marcha de infraestructura para el aprovechamiento de gas natural, la supervisión de obras petroleras y la entrega de apoyos sociales marcaron la gira de trabajo que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Veracruz y Tabasco, del 27 al 29 de noviembre, como parte de las acciones del Gobierno federal para fortalecer la soberanía energética del país.

Durante su visita a Veracruz, la mandataria encabezó en Tierra Blanca el inicio de operaciones de una planta de aprovechamiento de gas natural, así como del gasoducto que conecta el Campo Ixachi con la Estación de Recolección de Gas Playuela. Posteriormente, en Poza Rica, supervisó los trabajos de construcción de una planta destinada a la producción de urea.

En Tabasco, desde la Terminal Marítima de Dos Bocas, ubicada en Paraíso, dio el banderazo de salida a tres plataformas marinas que serán instaladas en los campos petroleros Sejkan, Tlatitok y Konen, en el Golfo de México.

Asimismo, en el municipio de Teapa, revisó los avances de modernización y optimización de la Batería de Separación Agave, infraestructura que permitirá a Petróleos Mexicanos (Pemex) aprovechar diariamente 450 millones de pies cúbicos de gas provenientes del campo Bakté.

La agenda presidencial también incluyó actividades sociales en Villahermosa, donde Sheinbaum entregó tarjetas de la Beca Benito Juárez a estudiantes de nivel medio superior y viviendas a beneficiarios del programa Vivienda para el Bienestar, que contempla para Tabasco la construcción de 62 mil 600 hogares.

Con estas actividades, el Gobierno federal destacó tanto el fortalecimiento de la infraestructura energética como la continuidad de los programas de apoyo educativo y acceso a la vivienda.