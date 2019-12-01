Sheinbaum habla sobre operativo contra red de huachicol fiscal

Ciudad de México, a 8 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio sus primeras palabras sobre el operativo contra la red de huachicol fiscal, que llevó a la detención de 14 personas, altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar), el Sistema de Aduanas y empresarios, entre ellas.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria mexicana reiteró su compromiso de cero impunidad y señaló que el Gabinete de Seguridad federal continúa con las investigaciones respecto al caso.

“Lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad, cuando se encuentra con una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos los involucrados. Así se dio esta situación y siguen las investigaciones”, afirmó la jefa del Ejecutivo federal.

En la previa, el titular de la de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de 14 personas implicadas en el contrabando de combustible, también conocido como huachicol fiscal y explicó que el operativo derivó del aseguramiento en marzo de un buque con un más de 10 millones de litros en Tamaulipas.

Asimismo, en un encuentro con medios, el funcionario federal reveló los nombres de los sospechosos capturados, se trata de: Manuel Roberto ‘N’, Climaco ‘N’, Humberto Enrique ‘N’, Sergio ‘N’, Carlos de Jesús ‘N’, Fernando Ernesto ‘N’, Francisco Javier ‘N’, Endira Xóchitl ‘N’, Perla Elizabeth ‘N’, Natalia ‘N’, Ismael ‘N’, Anuar ‘N’, Héctor Manuel ‘N’ y José ‘N’.