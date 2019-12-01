Sheinbaum habla sobre muerte de capitán de la Semar en Sonora: "parece accidente"

Ciudad de México, a 10 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que en el caso de la muerte del capitán de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Omar Adrián “N”, las primeras investigaciones apuntan a que se trató de un accidente durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora.

En ese sentido, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana comentó que la Fiscalía General de la República atraerá el caso.

“Hay que hacer una investigación, hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación, por respeto a la víctima y a situación ya informará el Gabinete de Seguridad”, argumentó la jefa del Ejecutivo federal.

Cabe señalar que, la gobernante arremetió contra uno de los reporteros presentes, por la manera en que abordó el tema, al comenzar su pregunta con un: “¿No le parece casualidad?” y después referirse a la muerte del marino.

“Me parece, con todo respeto, la manera en que lo preguntas no me parece correcta, ni para la víctima ni por lo que ocurrió (…) ‘No le parece que es una casualidad…'… Ya no te voy a contestar, y no te voy a contestar por respeto a las víctimas y a la investigación”, agregó la presidenta Sheinbaum.