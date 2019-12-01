Sheinbaum felicita a Laura Fernández, ganadora de las elecciones presidenciales en Costa Rica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 07:46:24

Ciudad de México, a 3 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo mandó sus felicitaciones a Laura Fernández Delgado, ganadora de las elecciones presidenciales en Costa Rica.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, la mandataria mexicana aseguró que su administración está dispuesta a fortalecer la relación bilateral entre ambas naciones.

“Felicitamos a Laura Fernández Delgado por su triunfo en las elecciones a la presidencia de Costa Rica. Reafirmamos la voluntad del Gobierno de México de fortalecer los lazos de amistad, cooperación y respeto entre nuestras naciones”, expresó la jefa del Ejecutivo federal.

La política costarricense, del instituto político de derecha Partido Soberano, ganó los comicios del pasado 1 de febrero al obtener un 48.5 % de los votos con el 88.4 % de las mesas escrutadas, muy por encima del 40 % necesario para triunfar en primera ronda.

Fernández Delgado venció a Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32.12 % de los votos, de acuerdo a los resultados emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones.