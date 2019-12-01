Sheinbaum felicita a árbitra mexicana Katia Itzel García por su designación al Mundial 2026

Sheinbaum felicita a árbitra mexicana Katia Itzel García por su designación al Mundial 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 21:18:44
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Ciudad de México, 10 de abril de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este viernes a la árbitra mexicana Katia Itzel García, quien fue designada por la FIFA como una de las colegiadas que participarán en el Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria destacó el papel de García y subrayó la importancia de impulsar la participación de las mujeres en el arbitraje y en el deporte en general. “Muchas felicidades, es una mujer que no solamente es una extraordinaria árbitra, sino también una mujer muy completa en todos los sentidos”, expresó.

La felicitación ocurre luego de que la FIFA incluyera a Katia Itzel García en la lista de 52 árbitras y árbitros seleccionados para el Mundial de 2026.

Con esta designación, la silbante se convertirá en la primera árbitra central mexicana en participar en el máximo evento del fútbol varonil a nivel mundial, marcando un hecho histórico para el arbitraje nacional.

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