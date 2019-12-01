Sheinbaum explica el Plan de Justicia para Jornaleros de San Quintín

Ciudad de México, a 20 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que el Plan de Justicia para los Jornaleros de San Quintín en Baja California, se centra en la justicia social y laboral.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre las denuncias hechas por líderes del movimiento social de la región, respecto de que los trabajadores agrícolas están contratados bajo el esquema “saliendo y pagando”, a lo que respondió que son víctimas de abusos laborales.

“El objetivo es bienestar y poder regular, realmente, que la contratación sea directa. Y sobre todo, la agricultura de exportación a través de una garantía; estamos esperando que se apruebe un cambio en una ley en febrero, que pueda hacerse válido para que toda la agricultura de exportación garantice la seguridad social para todos los trabajadores”, comentó.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal recordó que desde el sexenio de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, se trabaja en un plan de justicia para los jornaleros de esa región.

“Es histórica la lucha de los jornaleros agrícolas de San Quintín. Y en efecto, aun cuando han mejorado algunas de las condiciones, sigue habiendo muchas empresas que no contratan de manera formal a los jornaleros; existen esquemas de trabajo a destajo, digamos, por el número de fresas o dependiendo de lo que cultiven al día, y pueden llegar a trabajar incluso más de ocho horas”, sostuvo la gobernante.