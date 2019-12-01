Ciudad de México, 26 de noviembre de 2026.- En el marco de los 16 días de activismo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que tiene por objetivo brindar justicia familiar a través de la protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

“Es la protección de las niñas y los niños y la protección de las mujeres frente a la separación que se da de las parejas. Muchas parejas se casan y en algún momento deciden que ya no es prudente seguir con el matrimonio. Muchas veces es de común acuerdo; si es de común acuerdo, pues es mucho más rápido, pero si no es de común acuerdo —y en particular hay violencia contra la mujer—, se vuelve algo muy tortuoso el divorcio. Y aquí lo que se está haciendo es facilitar a las mujeres la posibilidad —y a los hombres también puede ser, pero particularmente a las mujeres, que es donde ocurren la mayoría de los casos—, facilitar el divorcio y no poner a los hijos como rehenes en el caso de la separación de la pareja".

"Entonces, es una reforma muy importante y el objetivo es disminuir los tiempos de los juicios familiares, que llevan pues años y años muchas veces, bajo el sufrimiento de la familia y de las niñas y los niños. Y por otro lado, la adopción: las niñas y los niños tienen derecho a ser adoptados y hay muchas familias que quieren adoptar, y se vuelven procesos larguísimos, años, y a veces no culminan por la propia burocracia en el proceso de adopción; y ahora lo que queremos hacer es un proceso seguro para las niñas y los niños, pero que sea expedito para que puedan tener una familia”, puntualizó en la conferencia matutina.

Por su parte, el coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, informó que en 2024 hubo cerca de un millón de asuntos familiares, lo que representa que 4 de cada 10 casos que ingresan a los tribunales locales son en materia familiar.

Ante este panorama, mencionó que la iniciativa propone dar resolución a los siguientes puntos:

1.⁠ ⁠Infancia en Centros de Asistencia: se crean vías para que niñas y niños se reintegren a una familia.

•⁠ ⁠Juicio especial por abandono: la audiencia se reduce de años de espera a 25 días; la Procuraduría de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes está presente desde el inicio del juicio; se busca a la familia; y se realiza una audiencia única cuando no exista oposición.

•⁠ ⁠Simplificación de la adopción: se realiza una audiencia única; no habrá revisión de oficio en segunda instancia; la emisión del certificado de idoneidad pasa de 90 a 45 días; y se establece la adopción plena e irrevocable en todo el país.

•⁠ ⁠Entrega voluntaria y segura de una niña o niño para su adopción: sin sanciones ni penas para quien entrega al menor; resolución en 10 días de la patria potestad; el juez y la Procuraduría están presentes en todo momento; y los derechos de terceros están a salvo en todo momento. Actualmente hay de 25 a 35 mil niñas, niños y adolescentes que viven en centros de asistencia, de los cuales 7 de cada 10 están listos para ser adoptados.

2.⁠ ⁠Evitar que el divorcio sea rehén del patrimonio: actualmente, si no hay acuerdo, el divorcio puede tardar años y quien controla el dinero lo usa para presionar, mientras que fijar una pensión justa se complica cuando el deudor oculta sus ingresos o no tiene empleo formal. Ante esto, se simplifica el divorcio y el otorgamiento de una pensión alimenticia en beneficio, sobre todo, de las mujeres; en una sola audiencia se decreta la separación y se dictan las siguientes medidas:

•⁠ ⁠Los bienes se deciden por separado con medidas para conservar el patrimonio.

•⁠ ⁠Los hijos quedan protegidos inmediatamente; se garantiza vivienda, custodia y convivencia.

•⁠ ⁠Se establece pensión alimenticia provisional para hijas e hijos al admitirse el divorcio, la cual será calculada según los ingresos reales consultados al SAT y a los bancos, y quien reclama los alimentos elige el juzgado más cercano a su domicilio.

3.⁠ ⁠Evitar que hijas e hijos sean usados para dañar a la madre (violencia vicaria): se propone proporcionar protección en 24 horas; no habrá mediación ni conciliación con la persona agresora para no revictimizar; se implementa la escucha segura sin el agresor presente y con representación propia; las pruebas de juicios penales, familiares y administrativas serán valoradas juntas; y se dará freno a demandas en cadena usadas para hostigar a la madre.

4.⁠ ⁠Permitir que niñas y niños tengan voz y defensa especializadas: se impulsa su participación en las decisiones que les afectan según su edad y madurez, es decir, los peritajes no sustituyen su voz; la Procuraduría de Protección los representa de oficio, y hay representante especial en caso de conflicto de intereses; los juicios que afectan sus derechos se notifican en 5 días en lugar de 10; y se establece de manera categórica la nulidad del matrimonio infantil: se prevé un juicio expedito, sin perjuicio de sus derechos patrimoniales, alimentarios y sucesorios.