Sheinbaum entrega viviendas y anuncia condonación de créditos del Fovissste en Puebla

San José Chiapa, Puebla, 11 de abril de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el programa Vivienda para el Bienestar en San José Chiapa, donde entregó las primeras 240 viviendas construidas por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y anunció la condonación de 577 créditos impagables del Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste).

La mandataria señaló que estas acciones forman parte de la meta nacional del programa, que contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas y la reestructuración de 5 millones de créditos. Destacó que el plan incluye reducción de requisitos para adquirir vivienda, condonación o disminución de adeudos y créditos con tasa cero para personas no afiliadas al Infonavit o Fovissste.

De acuerdo con datos del Gobierno federal, en lo que va de 2026 se han entregado mil 292 viviendas en 15 estados del país, incluyendo las 240 otorgadas este sábado en Puebla.

Autoridades informaron que las viviendas entregadas en San José Chiapa forman parte de un total de mil 160 proyectadas para ese municipio. Además, se indicó que en Puebla la meta del programa aumentó a 74 mil viviendas, con una inversión superior a 44 mil millones de pesos y proyectos en distintos municipios del estado.