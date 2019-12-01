Sheinbaum entrega 931 viviendas del Bienestar en Morelia; Michoacán tendrá más de 82 mil

Morelia, Michoacán, a 25 de octubre de 2026.- Con la entrega de 931 viviendas en el fraccionamiento Katania, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, avanzó en la implementación del programa Vivienda para el Bienestar en Michoacán, donde se contempla la construcción de más de 82 mil casas mediante el Infonavit, el Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Durante el acto, la mandataria destacó que el objetivo de esta estrategia es garantizar el acceso a una vivienda digna y ampliar los derechos sociales de las familias mexicanas. Aseguró que la transformación del país debe sustentarse en la honestidad, la cercanía con la población y el compromiso de atender sus necesidades.

Sheinbaum señaló que a nivel nacional se proyecta la construcción de 1.8 millones de viviendas, además de la reestructuración de cinco millones de créditos considerados impagables, originados durante administraciones anteriores.

En materia de salud, anunció que el Antiguo Hospital Vasco de Quiroga del ISSSTE, en Michoacán, reabrirá sus puertas en noviembre de este año, luego de permanecer abandonado desde 2012. También informó que a partir de enero de 2027 comenzará la operación de nuevos consultorios del Servicio Universal de Salud, enfocados en fortalecer la atención médica primaria.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, indicó que el programa Vivienda para el Bienestar contempla beneficiar a 12 millones de familias mediante la construcción de casas, créditos para mejoramiento, reestructuración de deudas y entrega gratuita de escrituras.

En Michoacán, detalló, se tiene una meta superior a las 82 mil viviendas, con un avance del 22 por ciento. A esto se suman cinco mil 514 créditos para mejorar hogares, 104 mil 422 reestructuraciones de financiamientos y la entrega de 20 mil escrituras.

En tanto, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que el organismo ha construido o registra avances en 570 mil viviendas, equivalentes al 48 por ciento de su objetivo sexenal de un millón 200 mil casas. Precisó que la meta para Michoacán aumentó de 24 mil a 50 mil viviendas y que se espera alcanzar un avance del 66 por ciento al cierre de 2026, además de reestructurar 97 mil 550 créditos en la entidad.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla agradeció el respaldo del Gobierno federal para impulsar proyectos de infraestructura en Michoacán, entre ellos el Hospital de Alta Especialidad del IMSS en Villas del Pedregal, el Segundo Anillo Periférico de Morelia, cuya inauguración está prevista para diciembre, y el Morebús, sistema de transporte público que comenzaría operaciones en febrero y beneficiaría a unas 300 mil personas.

Durante la entrega, Daniel Álvarez Pérez, beneficiario del programa, expresó en lengua de señas su agradecimiento a la presidenta por facilitarle el acceso a una vivienda propia, con la que podrá construir un patrimonio y brindar un hogar a su futura familia.