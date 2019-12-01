Sheinbaum encabeza conmemoración por e 113 aniversarios de la Marcha de la Lealtad

Ciudad de México, 9 de febrero de 2026.- La presidenta y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia por el 113 Aniversario de la Marcha de la Lealtad, en el Zócalo de la Ciudad de México.

La Jefa del Ejecutivo federal develó la placa conmemorativa a la Marcha de la Lealtad en la lateral del Palacio de Bellas Artes, en donde se reconoce al teniente alumno de Estado Mayor, Gerardo Ríos Covarrubias, quien perdió la vida durante el recorrido del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional que realizó, el 9 de febrero de 1913, Francisco I. Madero, como muestra de que su entrega dio ejemplo “de la congruencia de lealtad con que se forjan las y los hijos del Heroico Colegio Militar”.

Realizó el pase de Lista de Honor a los Héroes de las Gestas Heroicas de 1847 y 1914 del Heroico Colegio Militar: teniente Juan de la Barrera, cadetes Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez; del Colegio Naval al teniente José Azueta y el cadete Virgilio Uribe.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, reiteró que las Fuerzas Armadas son siempre leales y seguirán caminando junto a la Presidenta, respaldando a las instituciones de la República y acompañando al pueblo de México.

Señaló que, en toda adversidad, la lealtad al pueblo es la fortaleza de la patria, por ello, hizo un llamado a la unidad nacional para que juntos, sociedad, Gobierno y Fuerzas Armadas, afronten todas las adversidades que pongan en riesgo el bienestar de las familias mexicanas y la seguridad de México.

“Con valentía y lealtad seguiremos defendiendo los pilares de la seguridad nacional de nuestro país: la integridad, independencia y soberanía nacional”, añadió.

Como parte de la ceremonia cívica, los cadetes María Fernanda Ángeles García y Javier Enrique Valencia Avendaño declamaron la poesía “9 de febrero, juramento de honor y lealtad”, y 12 compañías del Heroico Colegio Militar realizaron la salva de fusilería.

Acompañaron a la Presidenta los miembros del gabinete legal y ampliado; las presidentas de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez; de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.