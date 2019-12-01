Sheinbaum destaca acuerdo para mantener gasolina por debajo de 24 pesos pese al contexto internacional

Ciudad de México, 11 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno mantiene acciones para proteger la economía de las familias mexicanas ante el incremento en los precios de los combustibles a nivel internacional.

A través de una publicación en la red social X, la mandataria informó sobre la renovación de un acuerdo voluntario con la mayoría de las estaciones de servicio del país para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro.

“Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro”, escribió.

De acuerdo con la presidenta, el acuerdo busca evitar incrementos en el combustible que impacten directamente en el gasto de los hogares, en un contexto internacional marcado por la volatilidad en los mercados energéticos.