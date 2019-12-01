Sheinbaum descarta Plan B para el T-MEC, tras negociaciones con Canadá; destaca "muy buena reunión"

Sheinbaum descarta Plan B para el T-MEC, tras negociaciones con Canadá; destaca "muy buena reunión"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 12:19:44
Ciudad de México, a 18 de febrero 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que la reunión que su administración sostuvo con una delegación de empresarios canadienses sea un “Plan B”, por si fallan las negociaciones del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana señaló que con el encuentro con los casi 400 empresarios y el ministro de Comercio Interior y Economía, Dominic LeBlanc, su gobierno busca fortalecer el comercio bilateral e impulsar mayores inversiones.

“Fue una reunión con mucha amabilidad, de reconocimiento mutuo de nuestros gobiernos y al mismo tiempo de las grandes oportunidades que hay tanto en el comercio como en las inversiones….Fue muy buena reunión, la verdad y la reunión también donde estuvieron los empresarios también fue muy buena”, informó.

En ese sentido, comentó que fortalecer la relación con Ottawa no representa que no se mantenga el T-MEC.

En el encuentro en Palacio Nacional estuvieron presentes integrantes del gabinete del primer ministro, Mark Carney, como son los ministros de Comercio, Dominic LeBlanc, y Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald.

Mientras que por México acudieron al encuentro el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el canciller, Juan Ramón de la Fuente; la secretaria de Energía, Luz Elena González, y la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Marcela Figueroa, entre otros.

