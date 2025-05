Sheinbaum descalifica presunta lista de EEUU con políticos mexicanos relacionados al crimen organizado

Ciudad de México, a 19 de mayo 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo descalificó la supuesta lista elaborada por el gobierno Estados Unidos de políticos mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana comentó que solo se trata de rumores y señaló que si esa lista existe y EEUU tiene pruebas, el Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense debe informar a la Fiscalía General de la República (FGR), cosa que hasta el momento no ha sucedido, señaló.

Además, la jefa del Ejecutivo federal refirió que, ProPublica, medio que dio la noticia sobre la supuesta lista de los políticos mexicanos y las sanciones que la Unión Americana les aplicaría, entre ellas el retiro de visas, ya se ha dado a conocer por dar información sin ningún tipo de respaldo o prueba.

“Que se tome de quien viene, porque ya tiene historia de dar información sin fuentes. ¿Cuáles son los procedimientos porque hay este rumor de que hay le están quitando las visas a gobernadores y cuáles son los procedimientos en caso de que Estados Unidos tuviera alguna información contra cualquier persona sea funcionario público o no? Tiene que informar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a la Fiscalía General de la República”, consideró la gobernante.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum indicó que si se dan las pruebas, su administración no va a proteger a nadie que tenga vinculaos con la delincuencia organizada, pero señaló que tiene que haber seriedad en la información que se difunde en medios.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie, pero pues no así, ¿verdad? en el puro chismerío de que hay quién sabe qué cosas. Tiene que haber seriedad, seriedad de los medios mexicanos que cargan información que no saben ni de dónde viene", cerró.