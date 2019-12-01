Sheinbaum dedica unas palabras a la Selección Mexicana:"nos dieron mucha alegría", asegura

Sheinbaum dedica unas palabras a la Selección Mexicana:"nos dieron mucha alegría", asegura
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 08:38:23
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Ciudad de México, a 6 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dedicó unas palabras de agradecimiento a la Selección Mexicana, tras su eliminación de la justa mundialista, a manos de Inglaterra.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que los futbolistas mexicanos “nos dieron mucha alegría” y reiteró su felicitación.

“Felicitar a la selección, realmente nos dieron mucha alegría y jugaron muy bien. Faltó el último gol”, dijo la mandataria mexicana.

Cabe mencionar que la gobernante observó el partido de octavos de final desde la zona para aficionados en el palacio municipal de Nezahualcóyotl, en el estado de México, donde estuvo acompañada por la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez y el edil del municipio, Adolfo Cerqueda.

Tras el encuentro, la presidenta Sheinbaum destacó que los seleccionados mexicanos “dejaron todo” en el terreno de juego.

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