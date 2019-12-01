Sheinbaum contradice dichos de Trump sobre cambio climático: "hay evidencia científica", señala

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 11:45:33
Ciudad de México, a 24 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo contradijo las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en las que aseguró que el cambio climático es “la mayor estafa del mundo”.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana señaló que existe evidencia científica que confirma el aumento de la temperatura global y advirtió que la única forma de contener este fenómeno es reducir el consumo de combustibles fósiles.

“Pues no, no lo creemos nosotros así, ¿verdad? Hay evidencia científica del aumento en la temperatura del planeta desde que se mide la temperatura. Hay evidencia de un aumento de más de 1.5 °C, que es una temperatura global. En los ochentas se hizo una investigación (…) hay mucha evidencia científica de que sí hay cambio climático, y que la única manera de disminuir para que no siga aumentando, pues es disminuir la quema de fósiles”, afirmó la gobernante.

Las palabras de la jefa del Ejecutivo federal se dan un día después de que el líder republicano atacó las políticas ambientales internacionales, criticó a la Unión Europea (UE) por reducir su huella de carbono y acusó que las economías que han apostado por energías renovables “están pagando un alto costo”.

