Identifican a hombre ultimado en la Gertrudis Sánchez, en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 14:49:58

Morelia, Michoacán, a 27 de diciembre 2025.- Como Luis Antonio M., de 29 años, fue identificado el individuo que fue asesinado a balazos en la colonia Gertrudis Sánchez de esta ciudad capital del estado.

Cómo se diera a conocer en este medio de comunicación, este sábado autoridades policiacas fueron alertadas sobre el asesinato de una persona en la refería colonia.

Fue al continuar con las actuaciones del caso, que el ahora occiso fue identificado como Luis Antonio M., de 29 años.

Es de mencionar que el caso sigue siendo investigado con la finalidad de esclarecer el crimen.