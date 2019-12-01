Hallan cadáver de una mujer dentro de una maleta en Morelia, Michoacán

Hallan cadáver de una mujer dentro de una maleta en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 18:16:00
Morelia, Michoacán, a 27 de diciembre de 2025.- Dentro de una maleta que estaba en una casa abandonada, se localizó el cuerpo putrefacto de una mujer, hechos registrados en la colonia Jardines de Sindurio de esta ciudad de Morelia.

 

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba una maleta del cual salía un olor fétido.

 

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

 

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer, miso que estaba dentro de una maleta y en avanzado estado de descomposición, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

 

 

