En Zamora, Michoacán, ultiman a alias “El Chuyín y/o El Chaparro”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 14:56:52

Zamora, Michoacán, a 27 de diciembre 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un joven fue asesinado a balazos en calles del Centro de esta ciudad de Zamora.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la calle Privada de Galeana en el primer cuadro, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.



Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Jesús “N”, alias “El Chuyín y/o El Chaparro”, de 26 años, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.