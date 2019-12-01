En Zamora, Michoacán, ultiman a alias “El Chuyín y/o El Chaparro”

En Zamora, Michoacán, ultiman a alias “El Chuyín y/o El Chaparro”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 14:56:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, a 27 de diciembre 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un joven fue asesinado a balazos en calles del Centro de esta ciudad de Zamora.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la calle Privada de Galeana en el primer cuadro, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.


Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Jesús “N”, alias “El Chuyín y/o El Chaparro”, de 26 años, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Zamora, Michoacán, ultiman a alias “El Chuyín y/o El Chaparro”
Identifican a hombre ultimado en la Gertrudis Sánchez, en Morelia, Michoacán 
Cae segunda policía en activo de Ario por homicidio de empresaria y secuestro de su acompañante; Fiscalía Michoacán va por más agentes implicados
Detienen a hombre en Yucatán por hacer fraude con canastas navideñas; víctimas querían lincharlo
Más información de la categoria
Gobierno de Fanny Arreola escala conflicto con sindicalizados de Apatzingán, Michoacán: levantará actas por “toma violenta”, pese a protesta pacífica
Cae segunda policía en activo de Ario por homicidio de empresaria y secuestro de su acompañante; Fiscalía Michoacán va por más agentes implicados
Colocan mantas en la frontera Michoacán – Colima y lanzan mensaje directo a la policía comunitaria de Coahuayana
Anuncia Hacienda que no habrá “gasolinazo” en 2026, pero mexicanos ya pagan el doble por litro que en EEUU
Comentarios