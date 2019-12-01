Cae segunda policía en activo de Ario por homicidio de empresaria y secuestro de su acompañante; Fiscalía Michoacán va por más agentes implicados

Morelia, Mich., a 27 de diciembre de 2025.– La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo a Jessica Guadalupe “N”, elemento activo de la Policía Municipal de Ario, como segunda implicada en los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y secuestro agravado, derivados del ataque armado ocurrido el pasado 4 de octubre en el municipio de Salvador Escalante, un caso que ha expuesto una presunta actuación criminal coordinada desde una corporación policial municipal.

De acuerdo con las investigaciones, cinco unidades de la Policía Municipal de Ario circulaban de Santa Clara del Cobre hacia Zirahuén cuando interceptaron una camioneta Cadillac Escalade sobre la calle Lázaro Cárdenas, bajo el argumento de una supuesta inspección de rutina.

Durante la revisión, el copiloto descendió del vehículo; sin embargo, la conductora, Gabriela Andrea F., intentó continuar su marcha. En respuesta, los policías municipales abrieron fuego contra la unidad, provocando que la camioneta saliera del camino y que sus ocupantes resultaran lesionados.

Instantes después, los elementos policiales se aproximaron al vehículo siniestrado junto con al menos un civil armado que viajaba en una camioneta doble cabina. Fue en ese momento cuando esa persona aún no identificada disparó directamente contra Gabriela Andrea F., privándola de la vida en el lugar, en lo que la Fiscalía investiga como un homicidio con características de feminicidio, razón por la cual el caso es llevado por la Fiscalía Especializada en Feminicidios.

Secuestro y tortura

Tras el ataque, uno de los tres acompañantes de la víctima fue privado ilegalmente de la libertad, golpeado y torturado por los propios policías municipales, quienes lo mantuvieron retenido durante varias horas y lo liberaron hasta el día siguiente, sin que existiera registro legal de su detención.

Dos policías detenidos, más órdenes pendientes

Jessica Guadalupe “N” se convierte en la segunda policía municipal de Ario detenida por estos hechos. Con base en los datos de prueba reunidos, un Juez de Control otorgó la orden de aprehensión en su contra, misma que fue cumplimentada, por lo que la imputada fue ingresada al Centro Penitenciario de Alto Impacto, donde permanecerá a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.

La FGE confirmó que existen más órdenes de aprehensión vigentes relacionadas con este mismo caso y que continúan las acciones operativas para dar con el resto de los implicados, entre ellos otros elementos de la Policía Municipal de Ario y al menos un civil armado.

La polémica

Sobre la falta de detenciones simultáneas, el fiscal general del estado reconoció públicamente que varios policías involucrados no fueron detenidos en un primer momento porque se reportaron enfermos de COVID-19, lo que impidió ejecutar las órdenes de aprehensión en esa fecha.

El expediente ha puesto bajo la lupa a la Policía Municipal de Ario, al evidenciar una posible colusión entre agentes armados y civiles, así como el uso de la fuerza pública para cometer delitos graves, incluidos homicidio, tortura y secuestro.