Aparatoso accidente en el Fray Junípero Serra, Querétaro, deja a una persona herida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 18:52:30

Querétaro, Querétaro, a 27 de diciembre de 2025.- Una mujer, resultó lesionada, luego de un aparatoso choque por alcance, que se registró la tarde de este sábado, en el anillo vial Fray Junípero Serra.

El accidente ocurrió a la altura de la colonia Ejido San Pablo, a causa de la falta de precaución y el presunto exceso de velocidad, lo que ocasionó la aparatosa colisión.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar, para extraer a una mujer, quien se encontraba atrapada en el vehículo.

Luego de ser liberada, la estabilizaron y posteriormente la trasladaron a un hospital, para continuar con la atención.

La zona fue abanderada, por elementos de la PoEs, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento.