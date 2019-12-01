Colocan mantas en la frontera Michoacán – Colima y lanzan mensaje directo a la policía comunitaria de Coahuayana

Coahuayana, Mich., a 27 de diciembre de 2025.— La madrugada de este sábado, el crimen organizado volvió a hacerse presente con un mensaje de intimidación que encendió las alarmas en la región limítrofe entre Michoacán y Colima. Sujetos desconocidos colocaron narcomantas en el puente de Coahuayana, punto estratégico que divide a ambas entidades, con mensajes dirigidos de forma directa a la policía comunitaria local.

El hallazgo ocurrió durante las primeras horas del día, cuando automovilistas que circulaban por la carretera federal 200, una de las vías más transitadas de la Costa-Sierra, observaron las mantas colgadas de la estructura del puente, visibles para todo aquel que cruzara entre ambos estados.

De inmediato, los ciudadanos dieron aviso al 911, lo que movilizó a elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron al sitio para asegurar la zona y retirar las narcomantas, evitando que el mensaje siguiera propagándose entre la población.

Las mantas, cuyo contenido no fue revelado oficialmente, estaban claramente dirigidas contra la policía comunitaria de Coahuayana, lo que refuerza la tensión que se vive en la región por la disputa territorial y el control de la seguridad local.

Tras ser descolgadas, las narcomantas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que ya inició las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y determinar el trasfondo del mensaje intimidatorio.

Este nuevo episodio evidencia que los grupos criminales continúan utilizando mensajes públicos como herramienta de presión y amenaza, aprovechando puntos estratégicos y carreteras federales para sembrar miedo y marcar presencia, mientras la población permanece atrapada entre la incertidumbre y la violencia que no da tregua en la frontera entre Michoacán y Colima.