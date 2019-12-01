Anuncia Hacienda que no habrá “gasolinazo” en 2026, pero mexicanos ya pagan el doble por litro que en EEUU

Ciudad de México, a 27 de diciembre de 2025.— La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que en 2026 no habrá “gasolinazo” y que se mantendrá la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, un acuerdo voluntario con empresarios del sector para evitar incrementos abruptos en el precio de la gasolina regular. Sin embargo, el anuncio ha encendido el debate público, pues mientras el gobierno promete estabilidad, los consumidores mexicanos ya pagan hasta el doble por litro en comparación con Estados Unidos.

De acuerdo con datos de mercado, el precio de la gasolina regular en entidades como Texas ronda los 10 a 12 pesos por litro al tipo de cambio actual, mientras que en México el combustible se comercializa cerca del límite de 24 pesos por litro fijado por el propio acuerdo gubernamental. La diferencia, lejos de ser marginal, exhibe una brecha que golpea directamente el bolsillo de los automovilistas.

Hacienda y la Secretaría de Energía han reiterado que la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por inflación no se reflejará en aumentos al consumidor final. No obstante, analistas advierten que el llamado “precio tope” funciona en los hechos como un precio piso, impidiendo que las reducciones en los precios internacionales del petróleo se traduzcan en gasolina más barata para los mexicanos.

El acuerdo, coordinado entre Hacienda, Energía, Pemex y organismos reguladores, fue diseñado para evitar impactos inflacionarios y protestas sociales, pero también ha sido cuestionado por distorsionar el mercado, reducir la competencia entre gasolineros y asegurar una recaudación fiscal constante a costa del consumidor.

Para millones de familias, el mensaje gubernamental de que “no subirá la gasolina” contrasta con una realidad cotidiana: llenar el tanque en México cuesta significativamente más que hacerlo del otro lado de la frontera, pese a que ambos países compran combustible en el mismo mercado internacional.