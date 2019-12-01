Sheinbaum confirma reunión con presidenta de Honduras en Palacio Nacional

Sheinbaum confirma reunión con presidenta de Honduras en Palacio Nacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 13:48:13
Ciudad de México, a 24 de noviembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que recibirá en Palacio Nacional a su homóloga hondureña, Xiomara Castro, el próximo 25 de noviembre.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana adelantó que se llevará a cabo una ceremonia para recibir a la jefa del Estado hondureño, como se hace con todas las figuras de ese nivel político.

“Viene mañana, la recibimos y el día de mañana la recibiremos en una visita formal, de nación a nación, de Estado a Estado hacemos la celebración como siempre lo hacemos. La recibimos, se entonan los dos Himnos en fin”, explicó la gobernante.

Además, la presidenta Sheinbaum resaltó que con el pueblo honureño y en particular con su gobierno, encabezado por Xiomara Castro se mantiene una buena relación de amistad.

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo federal explicó que abordarán temas que conciernen con América Latina, el Caribe, entre otros más y que serán reuniones de carácter privado.

