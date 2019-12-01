Sheinbaum confirma que pidió salida de funcionario de AGRICULTURA para evitar conflicto en BCS

Sheinbaum confirma que pidió salida de funcionario de AGRICULTURA para evitar conflicto en BCS
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 14:50:42
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Ciudad de México, a 19 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que le solicitó a Leonel Cota Montaño dejar la subsecretaría de Agricultura, debido a que su hijo, Manuel Cota es coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California Sur.

En ese sentido, la mandataria mexicana explicó que el ahora ex funcionario entendió la petición. Igualmente comentó que Cota Montaño podría apoyar a Morena en alguna otra entidad.

Además, la jefa del Ejecutivo federal mencionó que no le parecía correcto que trabajara en una dependencia federal mientras su hijo busca ser gobernador de un estado.

“No creo que esté bien que el papá esté trabajando aquí mientras su hijo esté compitiendo”, manifestó la gobernante al asegurar que lo que busca es evitar que se interprete que la Secretaría de Agricultura respalda a algún candidato o partido político.

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