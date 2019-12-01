Sheinbaum concluye entrega de apoyos para reconstrucción en Hidalgo tras lluvias de 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 17:53:09

Pachuca, Hidalgo, a 30 de octubre de 2026.- A poco más de un año de las afectaciones provocadas por la vaguada monzónica, el Gobierno de México destinó cerca de 8 mil millones de pesos para atender a las familias damnificadas en Hidalgo, donde este viernes se concretó la entrega de recursos para la reubicación de viviendas que quedaron inhabitables.

Durante un acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se entregaron 2 mil 259 tarjetas a familias de 23 municipios y 228 localidades, mediante las cuales recibirán un apoyo de 400 mil pesos para construir sus nuevos hogares en zonas seguras.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, explicó que la inversión destinada a esta etapa asciende a 900 millones de pesos. El recurso será dispersado en tres ministraciones, con el propósito de que los beneficiarios decidan dónde y cómo edificar sus viviendas.

Sheinbaum señaló que con esta entrega concluye la distribución de apoyos para la reconstrucción en Hidalgo, aunque algunas obras de infraestructura, como caminos, sistemas de agua potable y presas, continúan en proceso de construcción.

La mandataria recordó que las lluvias de octubre de 2025 dejaron más de 105 mil familias afectadas en Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, de las cuales alrededor de 35 mil corresponden a este último estado.

Asimismo, destacó que la respuesta federal incluyó labores de rescate, apertura de caminos, distribución de alimentos, apoyos económicos y entrega de enseres domésticos, además de la rehabilitación de puentes y otras obras.

Por su parte, el gobernador Julio Menchaca Salazar reconoció la intervención de los distintos niveles de gobierno durante la emergencia, particularmente mediante un puente aéreo en el que participaron 33 helicópteros y se realizaron 919 vuelos para trasladar víveres y personas en situación de riesgo.

Como parte de la atención a los damnificados, también se contemplan 436 apoyos para familias de Puebla y otros 600 para Veracruz, con lo que sumarán 3 mil 295 hogares beneficiados en las tres entidades.

Durante el evento, Concepción Hernández Hernández, habitante de Tianguistengo y beneficiaria del programa, agradeció el respaldo recibido y destacó que el apoyo representa no solamente una ayuda económica, sino también una muestra de solidaridad ante las pérdidas que enfrentaron las familias.