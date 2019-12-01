Sheinbaum asegura que ayudará a Jalisco con crisis de agua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 14:19:13

Ciudad de México, a 8 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal y las autoridades de Jalisco cerrarán un acuerdo para atender los problemas de calidad y abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana mencionó que el convenio distribuirá las responsabilidades entre ambas administraciones: el gobierno estatal realizará una parte de las acciones y la federación se encargará de otra.

Igualmente, la jefa del Ejecutivo federal reveló que previamente el gobierno de Pablo Lemus solicitó apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para obtener las autorizaciones necesarias, ya que el esquema planteado contempla contratar deuda para financiar una parte del proyecto.

En ese sentido, la gobernante recordó que entre las obras hídricas que faltan por realizarse en la zona afectada se encuentra un acueducto complementario para trasladar y aprovechar en Guadalajara el agua de la presa El Zapotillo.

Desde hace semanas el tema de la maña calidad del agua en la capital jalisciense se volvió tendencia en redes sociales, luego de que ciudadanos compartieron videos donde el vital líquido se puede observar con un color negro o café.