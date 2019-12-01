Sheinbaum arranca 2026 con aprobación de casi el 70%, según encuesta de El Economista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 07:43:07

Ciudad de México, a 9 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo arrancó el 2026 con una aprobación del 69.2 por ciento, de acuerdo con la encuesta telefónica nacional, levantada por la empresa Mitofsky para El Economista.

El ejercicio fue aplicado entre 67 mil 782 ciudadanos con un teléfono celular inteligente y acceso a internet.

Cabe señalar que la cifras mostradas representan un aumento de 4.7 por ciento respecto a su aprobación en enero de 2025; pero una disminución del 0.3% con relación a diciembre del año pasado.

Además, de los 32 segmentos poblacionales y ocupación medidos, la mandataria mexicana bajó su nivel de aprobación en 22 respecto de diciembre anterior, en nueve subió y en uno se mantuvo igual.

Por otra parte, entre las personas con afiliación o preferencia priista, 53.3% dijeron estar de acuerdo con la forma de trabajo de la mandataria mexicana; mientras que solo un 36.8% los emecistas aprueba a la administración actual, y de los panistas solo un 27.3 por ciento están a favor de la jefa del Ejecutivo federal y su gobierno.

Guerrero, Hidalgo y Durango fueron las entidades con mayor aprobación a la presidenta con 80.4, 80.3 y 79.8%, respectivamente. Mientras que Jalisco con 56.1, Guanajuato con 55% y Sinaloa con 53.1% fueron los estados con menor aval.