En tres meses aseguran y destruyen 23 vehículos blindados en Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 09:20:12

Reynosa, Tamaulipas, a 9 de febrero 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que como parte del Programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito, se destruyeron 23 vehículos con blindaje artesanal de los denominados “monstruos”, los cuales fueron decomisados a organizaciones criminales en los últimos tres meses.

Según el comunicado oficial, las unidades destruidas fueron aseguradas entre noviembre de 2025 y enero del presente año durante diversas acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El evento estuvo bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas

Además, contó con la presencia de los tres órdenes de gobierno, peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR.