Se registra choque y volcadura en la México-Querétaro; a la altura de El Marqués

Se registra choque y volcadura en la México-Querétaro; a la altura de El Marqués
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 10:14:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

El Marqués, Querétaro, a 9 de febrero 2026.- Al menos una persona resultó lesionada, luego de un aparatoso choque con volcadura, que se registró en la autopista federal 57 México-Querétaro.

Fue a la altura de El Colorado, en el municipio de El Marqués, en dirección a la Ciudad de México, en donde el auto fue impactado por un tráiler, al momento que el auto de menor tamaño habría invadido el carril de la unidad de mayor tamaño.

Al ser impactado, el auto se salió del camino y volcó, mientras que el tráiler, metros adelante detuvo su marcha para deslindar responsabilidades.

Al lugar acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a tres personas y determinaron que solo una, requería traslado a un hospital.

La vialidad fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Operativos en Morelia dejan 8 detenidos y más de mil 200 dosis de estupefacientes aseguradas
Hombre quita la vida a su hija de 6 años de edad en Reynosa, Tamaulipas; también golpeó a sus otros dos hijos
Se registra choque y volcadura en la México-Querétaro; a la altura de El Marqués
En tres meses aseguran y destruyen 23 vehículos blindados en Tamaulipas
Más información de la categoria
Operativos en Morelia dejan 8 detenidos y más de mil 200 dosis de estupefacientes aseguradas
Trasladarán a Guadalajara al lobo marino que fue encontrado herido en playa de Nayarit; será intervenido por una fractura de mandíbula
Inflación acelera en enero; se ubica en 3.79%
Confirman localización de cuerpos de tres de los mineros secuestrados en Sinaloa
Comentarios