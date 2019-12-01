Se registra choque y volcadura en la México-Querétaro; a la altura de El Marqués

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 10:14:05

El Marqués, Querétaro, a 9 de febrero 2026.- Al menos una persona resultó lesionada, luego de un aparatoso choque con volcadura, que se registró en la autopista federal 57 México-Querétaro.

Fue a la altura de El Colorado, en el municipio de El Marqués, en dirección a la Ciudad de México, en donde el auto fue impactado por un tráiler, al momento que el auto de menor tamaño habría invadido el carril de la unidad de mayor tamaño.

Al ser impactado, el auto se salió del camino y volcó, mientras que el tráiler, metros adelante detuvo su marcha para deslindar responsabilidades.

Al lugar acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a tres personas y determinaron que solo una, requería traslado a un hospital.

La vialidad fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento.