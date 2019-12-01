Balean a un hombre en la San Isidro Itzícuaro, en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 09:15:15

Morelia, Michoacán, a 9 de febrero 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un individuo que fue atacado a balazos en calles de la colonia San Isidro Itzícuaro al poniente de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la esquina de las calles Arroz y Zanahoria, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a José Luis “N”, de 39 años el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.